Сегодня, 7 февраля, ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты Петра Порошенко. Он стал 38-м претендентом на главный пост страны. Кто еще борется за должность главы государства - читайте тут.

О том, что Порошенко будет баллотироваться на второй срок, он заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Президент идет на выборы как самовыдвиженец - у блока его имени слишком провальный рейтинг. Поэтому партийное мероприятие 29 января закамуфлировали под форум.

Ранее мы рассказывали, с какими лозунгами и союзниками Порошенко идет на выборы.

О том, что киевляне думают о планах Порошенко пойти на второй президентский срок - в опросе "Страны".

Напомним, регистрация кандидатов в президенты завершилась в полночь 3 февраля. Документы подали 89 украинцев (двое из них повторно). Имена всех участников гонки ЦИК должна назвать 9 февраля. Вплоть до 7 марта политики могут снять свою кандидатуру по личным причинам или в пользу другого кандидата. Итоговый вариант бюллетеня украинцы увидят на праздник, 8 марта.

С полным календарем выборов-2019 можно ознакомиться по ссылке.