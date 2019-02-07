Во время заседания Верховной Рады 7 февраля представитель президента Ирина Луценко, которой сегодня исполнилось 53 года, перепутала темы доклада.

Когда депутаты должны были начать обсуждение вопроса переименования Днепропетровской области, спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил ее за трибуну. Ирина Луценко вышла и начала докладывать о наблюдателях от России и подготовке вмешательства в выборы президента: "Проведение свободных демократических выборов - залог демократии в любой стране мира. Очевидно, что в условиях военной агрессии и оккупации части Украины присутствие наблюдателей страны-агрессора может нести риски для проведения демократических выборов..."

Парубий прервал Луценко и обратил ее внимание, что она перепутала доклады. "Бляха-муха! Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста", - отреагировала представитель президента.

После этого Парубий отметил, что необходимо понять этот инцидент, так как "все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения, а пани Ирина будет докладывать по ряду законопроектов".

После этого Луценко снова вышла на трибуну и начала доклад по обсуждаемому законопроекту.

Видео: YouTube/ NEWSONE

Напомним, Рада проголосовала за внесение в Конституцию курса на ЕС и НАТО. За - 334 голоса.

Также мы писали, что утром 7 февраля Рада внезапно ушла на внеплановый перерыв на полчаса.