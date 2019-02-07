Ровно неделя осталась до старта донецкого Шахтера в 1/16 Лиги Европы. Команда, сегодня, 7 февраля, завершила второй этап сборов в Турции и начала подготовку к поединку против Айнтрахта, который пройдет в Харькове 14 февраля.

Немецкие фаны, которые летят в Украину, известны в Европе своим буйным нравом. Поэтому УЕФА присудил матчу Шахтер - Айнтрахт высокий уровень риска. А полиция Германии присмотрит в Харькове за своими гражданами.

Об этом газете "Сегодня" рассказал директор по эксплуатации компании "Шахтер Сервис" Вадим Гунько.

"Матч предстоит не рядовой: ожидается порядка 2 500-2 700 немецких фанатов. Так много болельщиков гостевой команды в Харьков на еврокубки еще никогда приезжало. Так что будет достаточно горячо, надеюсь, в хорошем смысле этого слова.

Будет организовано не менее пяти прямых чартерных рейсов из Франкфурта. Там очень серьезный уровень подготовки: немецких фанов будут сопровождать их полицейские, стюарды и сотрудники клуба по работе с болельщиками.

Кстати, УЕФА присудило этому матчу высокий уровень риска. Связано это с тем, что болельщики Айнтрахта на предыдущем выездном матче Лиги Европы - против Лацио в Риме - устроили беспорядки. В результате УЕФА принял решение присудить немецкому клубу двухгодичный "испытательный срок": еще одно подобное нарушение - и до конца этого срока все выездные матчи пройдут без болельщиков Айнтрахта.

Поэтому в Харьков приедет специальный офицер безопасности УЕФА, который будет контролировать и координировать работу всех служб, связанных с обеспечением безопасности. И мы надеемся, что немецкая сторона подойдет к предстоящему поединку очень ответственно. И конечно, надеемся на то, что при такой мощной поддержке у Айнтрахта и Шахтеру будет обеспечена многочисленная и дружная поддержка украинских болельщиков. А мы постараемся создать им все условия и удобства", - заявил Вадим Гунько.