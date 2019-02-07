Элитная квартира в доме на Оболонской набережной в Киеве площадью 240 кв. м, принадлежавшая бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, 7 февраля получила временного управляющего. В его ведение квартиру передало и Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщает пресс-служба Transparency International Украина.

Уточняется, что эксперты оценили имущество экс-президента в столице в 36 млн грн. Известно, что раньше в этой квартире проживала Любовь Полежай, которую называют гражданской женой Януковича.

"5 лет "сомнительное" имущество Януковича стояло и не приносило ничего государству. Наконец благодаря созданию и полноценному функционированию АРМА мы увидим реальные доходы. До конца февраля продолжается конкурс на управляющего Межигорье. Надеемся, что со временем и этот объект станет прибыльным", - отметила юридический советник Transparency International Екатерина Рыженко.

Фото: ti-ukraine.org

Ранее "Страна" писала о том, в ГПУ жалуются, что Интерпол не объявил Януковича в международный розыск.

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