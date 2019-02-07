Сегодня стало известно о неловкой ситуации, в которую попал кандидат в президенты Дмитрий Гнап.

Это в прошлом известный журналист-расследователь, который публиковал сенсации об офшорах Петра Порошенко. Но решил идти в политику.

3 февраля он подал документы в ЦИК, который пока решает, объявлять ли Гнапа кандидатом. А 7 февраля коллега Гнапа - Анна Бабинец - написала в Facebook пост, в котором уличила журналиста-политика в фактически присвоении чужих средств.

Речь идет о солидной сумме - 9000 евро.

"Страна" разбирала детали этой истории.

"Досадная ситуация". В чем обвинили Гнапа

Вот, что написала бывшая коллега Гнапа в Facebook:

"У нас в Слідство.Інфо (авторская программа Гнапа - Прим.Ред.) произошла досадная ситуация и лучше, чтобы рассказала об этом я. Точнее, произошла она давно, но обнаружили мы это только сейчас. И связана она с деньгами. Почти четыре года назад наше агентство получило премию "Свободная пресса Восточной Европы-2015", денежный приз составил 15 000 евро. Тогдашний руководитель Следствия.Инфо Дмитрий Гнап от имени команды публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь армии. На днях ко мне обратились коллеги из другого медиа с вопросом о судьбе этих денег. Все это время я была уверена, что приз действительно пошел на армию. Начали разбираться. Выяснилось, что премия была перечислена на банковский счет Дмитрия (возможно, потому, что счета ОО "Следствия.Инфо" были открыты лишь в декабре 2015-го, а премия поступила где-то за полгода до этого).

По словам Димы, 2000 евро действительно были переданы в помощь армии, 3900 евро пошли на оперативные расходы организации (были дыры в финансировании) и 9100 евро до сих пор находятся в банковской ячейке Дмитрия. В ближайшие дни он перечислит их как благотворительный взнос на счет ОО "Следствие.Инфо" - туда, где они, собственно, должны быть. И мы с командой решим, как лучше потратить эти деньги. Любые предложения приветствуются - пишите мне или на страничку Следствия.Инфо.

Я считаю необходимым заявить об этом, поскольку понимаю деликатность ситуации. Учитывая, что Дмитрий теперь является политиком, его журналистские обещания могут приравнивать к политическим. И это может навредить Следствю.Инфо - организации, которую я когда-то создавала и сейчас развиваю.

Семь месяцев назад Дмитрий оставил Следствие.Инфо и отправился в политику. Мы сознательно отстраняемся от политической деятельности Дмитрия, поскольку любое, даже минимальное политическое влияние нарушает стандарты профессиональной журналистики. А мы эти профессиональные стандарты уважаем больше всего.

UPD. Меня спрашивают "почему именно сейчас?". Ответ прост - все, что написано в посте, я узнала в течение последних двух дней. Узнала - написала. Это не наше личное дело с Дмитрием, чтобы решить его один на один. Премию получала вся команда, и у этих людей есть справедливые вопросы. Эта история все равно всплыла бы в публичную плоскость и неизвестно в каком свете. Считаю ответственным заявить о ней от своего имени как о свершившемся факте без громких оценок и теорий заговоров.

UPD 2. И бывшие члены команды Следствия, и другие люди, мнение которых важно для меня, пишут, что эти деньги таки стоит перечислить на нужды армии. Как только они попадут на счета Следствия.Инфо, мы отправим их на армию. Продолжайте сбрасывать предложения".

"Остаток закину на счет". Реакция Гнапа

Дмитрий Гнап тут же отреагировал на пост Бабинец:

"Меня спрашивают по журналистской премии, которую мы получили в 2015 году. Ее общая сумма составила 15 тыс.евро.

Потратили ее так:

1) 2 тыс. Евро Olena Kozachenko передала в роту разведчиков, которые стояли под Артемовском. Затем они помогли снять крутое расследования о контрабанде на Донбассе.

2) 3917 евро пришлось потратить на текущие расходы проекта. Это произошло когда Роман Скрыпин, как председатель Общественного в 2016 году на несколько месяцев заблокировал нам счета со средствами проекта. Угу, пришлось часть средств проесть. Чтобы не умереть с голоду. И чтобы выход программы не остановился.

3) Остаток в 9087 евро закину сегодня или завтра на счет Следствия. И пусть уже команда сама решает, как ими распорядиться. Платежка будет здесь. Так договорились с Anna Babinets".

Позже Гнап записал видео, в котором еще раз объяснил ситуацию с деньгами. Он сказал, что удивился позиции коллег, которые "прекрасно знали", что эти деньги находятся у него. И год назад в "Слідстве" проходило совещание, на котором Гнап напомнил коллегам о существовании остатка премии.

"Сказал, что мы его потратим на черный день, если снова будет плохо", - сказал Гнап.

Почему вообще всплыла эта история

Первый вопрос, который возникает после постов Бабинец и Гнапа, очевиден. Если у Следствия.Инфо с декабря 2015 года есть собственные счета, то что мешало Дмитрию Гнапу "закинуть" туда 9000 евро три года назад, а не "сегодня или завтра".

С другой стороны, интересна позиция Бабинец. Она решила почему-то вынести вопрос в публичную плоскость. Хотя Гнап, судя по ее посту, уже пообещал эти деньги вернуть.

Появление записи Бабинец в Facebook было бы логичным, откажись бывший журналист выплатить остаток средств. Или если бы он нарушил сроки. Но ничего этого не было.

При этом не понимать, чем эта информация может обернуться для без пяти минут кандидата в президенты его коллега не могла. Тем не менее - она не уладила этот вопрос с Гнапом лично (хотя их связывает давняя совместная работа на проекте).

Что или кто сподвиг журналистку сделать каминг-аут - остается загадкой. Однако тему быстро подхватили многочисленные "порохоботы".

Так, пользователь Serg Marco пишет:

"На помощь армии, забыл передать 9000 евро. Зашибись. Забыл. Типа забыл. Просто ах...реть. А тут вспомнил, когда спросили "Где чеки, Гнап?".

Норм, че".

Татьяна Лупова пишет:

"Жил-был честный кандидат))))"

"Журналисты - точно такие, как и все общество, а не "священные коровы". Среди них есть честные и порядочные, а есть ... "Гнапы"", - отметил замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука.

3 миллиона долларов на расследования

Реакция блогеров, поддерживающих Порошенко, понятна - Гнап в свое время попортил немало крови гаранту, делая расследования о "райских бумагах". В то же время прозвучали и более предметные комментарии.

Блогер Таня Микитенко нашла информацию о том, сколько средств программа Дмитрия Гнапа получила от международных доноров. Судя по этим цифрам - 9000 евро это действительно капля в море.

"Ну 9000 туда, 9000 сюда. Разве это деньги?

Напомню. Зимой 2015 года проект "Громадського" Слидство.инфо, которым занимались Анна Бабинец и Дмитрий Гнап, получил на три года расследований грант на сумму более 660 тысяч долларов.

Всего канадское правительство выделило 3 миллиона и они все пошли на поддержку этих и еще каких-то других расследователей.

Немудрено потерять 9000".

"С интересом наблюдаю, как тусовка грантоедов-реформаторов сжирает своего же. Дмитрия Гнапа, еще вчера журналиста, а сегодня политика. Который еще вчера по Фейсбуку собирал деньги на президентский взнос. И которого сегодня коллеги уличили в краже, из общака.

"Сила людей" уже призвала Гнапа снять кандидатуру. Нормальный старт политической карьеры, я считаю.

Для меня эта история даже не о политиках нового времени. Как об оппозиционных журналистах, которых сбивают как дети снежками - снегирей на телеграфном столбе. Чем ближе к дате выборов, тем их меньше. Обратите внимание. За пять лет рынок уменьшился в разы. Оставшиеся с придыханием пишут про Томос. Или про съезды. В первых рядах сидят. Единицы, кто еще не боится писать про мятые пиджаки гаранта и оффшоры. Гнап, кстати, тоже на оффшорах поднялся. Хорошо поднялся, набил себе высокую цену и … ушел в политику. Не хочу говорить - продался. А зачем? Пусть его свои же судят. Грантоеды. Они за каждую копейку удавят. И сами удавятся.

Я хорошо помню стратегию Порошенко, который считал и считает, что всех можно купить, а потом продать. Особенно журналистов, он их вообще ни во что не ставит. С ними ни о чем и ни при каких обстоятельствах нельзя договариваться. Даже если ты очень дорого стоишь", - пишет в Facebook нардеп Александр Онищенко.

"По мотивам милейшей истории про Дмитрия Гнапа вынужден отметить, что наш "третий сектор" выглядит точно также, как второй и первый. Только за скудный прайс", - подвел итог этой истории журналист Сергей Щербина.

Попросили снять кандидатуру

Партия "Сила людей" призвала своего представителя на президентских выборах Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах из-за того, что он не перечислил в 2015 году полученные редакцией «Слидство.Инфо» 15000 евро на нужды армии. Соответствующее заявление обнародовали народные депутаты Украины Остап Еднак и Наталья Веселова.

"Сегодня проявились факты, дискредитирующие и компроментующие кандидата от политической партии "Сила людей" в президенты Украины Дмитрия Гнапа с тем, как он распорядился средствами, которые он взял публичное обязательство выделить на поддержку армии в 2015 году. Мы считаем объяснения кандидата недопустимыми и не удовлетворяющими нас", - отметил Еднак.

По его словам, это поведение "не соответствует ценностям и принципам новых стандартов, которые пытается исповедовать "Сила людей".

"Мы призываем Дмитрия Гнапа отозвать свою кандидатуру с должности кандидата в президенты от партии "Сила людей ", мы хотим извиниться перед нашими избирателями и сторонниками", - отметил депутат.