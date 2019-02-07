В сети обсуждают принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в Конституцию Украины. В нее были добавлены пункты, которые устанавливают нацеленность страны на Запад - в ЕС и НАТО.

Эти изменения вызвали бурную реакцию среди экспертов и блогеров.

Главред "Страны" Игорь Гужва считает, что принятый закон - это попытка зацементировать состояние войны на Донбассе.

"Депутаты проголосовали за курс на ЕС и НАТО в Конституции. Уходящий президент со своей командой делает все, чтобы война не прекратилась. Пока лишь отмечу, что весомую роль в наборе 300 голосов сыграла подконтрольная Ринату Ахметову фракция Олега Ляшко. Главный радикал еще во вторник грозился вообще ни за что не голосовать пока не отправят в отставку руководство "Нафтогаза". Два дня прошло - проголосовал.

Что Ляшко и Ахметов за это выторговали - отдельный вопрос. Просто сейчас важно понимать, кто именно помогает Порошенко торпедировать любые перспективы мира на Донбассе".

Журналист Анатолий Шарий считает, что вписывать в Конституцию стремление в какие-то международные структуры, которые сегодня есть, а завтра нет - странный прием:

"Курс на вступление в ЕС в конституции. Самое нелепое государство мира".

Политолог Дмитрий Корнейчук проводит мысль, что Кремлю от решения Рады ни холодно, ни жарко:

"Ну все. 334 депутата поддержали в Конституции наш путь в ЕС и НАТО.

Путин жалобно зарыдал в Кремле.

Эх, жаль не закрепили приоритет нашего вступления в Лигу сексуальных реформ. Там точно быстрее примут, чем в ЕС и НАТО..."

Блогер Макс Бужанский в своем телеграм-канале сомневается, что курс на НАТО как-то ускорит вступление в Альянс. И сравнивает эту затею с "гиперлупом":

"Так что быстрее, вступление в НАТО или гиперлуп?"

Журналист Юрий Ткачев считает, что решение Рады не возымеет никаких последствий:

"Совершенно не понимаю всеобщей паники ленты по поводу сегодняшнего решения Верховной Рады.

Во-первых, давайте никогда не забывать, что это вообще не Верховная Рада, а сборище самозванцев, избранных незаконным путем, и все принимаемые этими самозванцами решения по определению незаконны.

Во-вторых, нет ничего глупее фраз "Раз это включено в Конституцию, то это закреплено окончательно". За последние 10 лет украинскую конституцию меняли столько раз, что уже почти невозможно установить, какая ее редакция законная. Точно можно сказать лишь, что не эта.

В-третьих, у моего соседа на гараже слово "Х*й" написано, а он там машину держит."

Эксперт-международник Олег Волошини считает, что под флагом ЕС украинские власти помогают убивать журналистов и давить на антикоррупционеров:

"В ноябре был на встрече с одним из главных лоббистов Майдана и евроинтеграции Украины депутатом Европарламента от Германии Михаэлем Галлером. Мы с ним давние "товарищи" еще со времен моей работы в МИД, когда он с рядом коллег блокировал подписание Соглашения об ассоциации и отмену виз, добиваясь такими способом освобождения Тимошенко.

Говорили о давлении на независимые СМИ со стороны власти. Разговор вначале шел не шатко не валко. Перелом наступил на ключевой моей фразе: "Вы должны понимать, что тем, что Порошенко и Ко машут флагом ЕС и при этом крадут, давят антикоррупционеров, покрывают убийц журналистов, они дискредитируют не столько себя, сколько вас; все больше украинцев думает, что Евросоюз такой же, как эта власть". Тут он очень взволновался и сходу ответил: "То же самое я говорю Плахотнюку" (молдавскому олигарху, финансирующему из наворованных средств проевропейские партии). После этого разговор пошел совсем иначе. Согласился даже сказать пару слов в поддержку СМИ на камеру.

Сегодня наша власть максимально четко подтвердило верность моих слов: закрепление курса на евроинтеграцию руками тех, кто пилит, крадет, даже убивает и покрывает убийц. Когда у ЕС такие друзья здесь, зачем враги?"