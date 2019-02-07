В Министерстве иностранных дел Украины уверены, что миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за предстоящими президентскими выборами в Украине может быть успешной без наблюдателей из России. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Екатерину Зеленко, которая прокомментировала заявление спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности допуска наблюдателей из РФ на украинские выборы.

"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешала БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - отметила Зеленко.

Также она напомнила, что официальные наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента России в 2018 году. "Уверены, что отсутствие российских наблюдателей на этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами", - резюмировала представитель МИД.

Напомним, ранее представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал на своей странице в соцсети, что российские наблюдатели должны быть допущены на президентские выборы в Украине. В противном случае законность выборов может быть поставлена под сомнение.

Ранее "Страна" писала о том, что миссия наблюдателей за выборами президента начала работу в Украине.

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