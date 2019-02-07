Компания Google в ближайшее время намерена изменить обозначение территориальной принадлежности Крыма, то, что он значился украинской территорией, по словам представителей Google Russia - техническая ошибка. Об этом пишет ТАСС.

Отметим, в конце января в нижнюю палату парламента РФ пригласили представителя компании Google в связи с указанием на карте поисковика принадлежности аннексированного Крыма к Украине. По итогам этой встречи, которая произошла 7 феврая, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что "ошибка будет исправлена в ближайшее время".

Директор по взаимодействию с органами государственной власти в Google Russia Марина Жунич заявила, что этот инцидент не имеет под собой политической основы, а является техническим сбоем.

Напомним, что картографический сервис от Google ранее отображал Крым и частью Украины, и частью России. Принадлежность полуострова зависела от того, какую версию сайта открыл пользователь - российскую или украинскую. За рубежом он показывается как спорная территория.

Также мы писали, что на Google-картах Киева появились школы, парки и даже почта имени бразильского стриптизера.