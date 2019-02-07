Московский суд отклонил жалобы на продление сроков ареста до 24 апреля четырем украинским морякам, задержанных Россией в районе Керченского пролива. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

"Мосгорсуд оставил первую четверку военнопленных моряков под стражей", - написал он. Жалобы касались Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко. По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме. Суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ, сообщил Полозов. "Тактическая задача по обжалованию продления меры пресечения выполнена - необходимые процедуры для обращения в ЕСПЧ пройдены", - написал адвокат.

Скриншот: facebook.com/nikolay.polozov

Рассмотрение жалоб адвокатов на аналогичные решения Лефортовского суда относительно еще 20 украинских военных состоится в другие дни.

Напомним, в ноябре суд в Крыму арестовал на 2 месяца 24 украинских моряка, задержанных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Ранее "Страна" сообщала, что новые санкции против России из-за украинских моряков могут ввести в феврале.

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