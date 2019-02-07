Международня федерация футбола (ФИФА) представила первый в 2019 году рейтинг для национальных сборных. Команда Украины потеряла два пункта и опустилась на 30 место. Этому есть простое объяснение, наша сборная просто не проводила официальных и товарищеских матчей.

А главной сенсацией нового рейтинга стала сборная Катара, которая после выигрыша Кубка Азии (в финале арабы разгромили Японию со счетом 3 - 1 - Прим.Ред.) поднялась сразу на 38 пунктов и теперь занимает 50 место, передает пресс-служба ФИФА.

В тройке лидеров без изменений - первая Бельгия, затем Франция и Бразилия. Сборная России на 50 месте.

Вот лучшие сборные мира по версии ФИФА

Фото: fifa.com

Напомним, Катар будет принимать чемпионат мира-2022.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА идет по следу УЕФА и хочет учредить Всемирную Лигу наций.