Сегодня, 7 февраля, донецкий Шахтер закончил второй этап зимних сборов игрой с австрийским клубом Ваккер из Инсбрука. Матч прошел в турецком Белеке и закончился сухой ничьей - 0 - 0.

Как рассказали "Стране" в пресс-службе "горняков", теперь команда начинает целенаправленную подготовку к матчу против немецкого Айнтрахта в 1/16 Лиги Европы.

"Больше контрольных спаррингов не будет, команда начинает подготовку к еврокубку",- рассказали "Стране" в пресс-службе команды.

Контрольный матч, Шахтер - Ваккер, 0 - 0.

Шахтер: Пятов, Болбат (Бутко, 76), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 78), Исмаили, Алан Патрик, Степаненко (Майкон, 78), Марлос (Фернандо, 70), Коваленко (Малышев, 82), Соломон (Веллингтон Нем, 76), Мораес.

Напомним, что 14 февраля Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы примет в Харькове немецкий Айнтраха.

Ранее "Страна" сообщала, что на игру с Шахтером в Харьков едут тысячи фанов Айнтрахта.