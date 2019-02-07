Сегодня утром в Вишневом Киевской области трое неизвестных напали на главного метролога – участника ревизионной комиссии "Укравтогаза" (входит в состав группы "Нафтогаз"), в результате чего он попал в больницу, говорится в сообщении предприятия.

В "Укравтогазе" это связывают с реформированием организационной системы управления предприятия, в рамках которой проходит проверка деятельности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

В ходе проверок участники комиссии уже выявили и задокументировали ряд нарушений, которые способствовали коррупционным действиям при продаже газа через сеть АГНКС. "Несмотря на противодействие борьбе с коррупцией, начатый процесс реформирования системы управления компании не остановить", - приводятся в сообщении слова главы "Укравтогаза" Александра Ватажишина. "Укравтогаз" владеет около 90 автомобильными газонаполнительными компрессорными станциями (девять из них – на временно не подконтрольных властям Украины территориях).

Сеть станций "Укравтогаза" давно известна на рынке налаженной системой хищения природного газа, которая является причиной хронических убытков компании. Источники СМИ сообщают, что в 2018 году убыток ДП составил около 150 млн грн, тогда как частные АГНКС демонстрируют безубыточную деятельность. По имеющимся данным, в отдельных регионах АГНКС "Укравтогаза" находятся под контролем криминальных группировок.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина всего за месяц увеличила импорт газа из Европы почти в три раза.

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