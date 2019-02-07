В Каменском (Днепропетровская область) неизвестный жестоко избили известного онкохирурга Юрия Гридасова. Об этом сообщил знакомый врача, старший инструктор по тактической медицине Международного проекта "Центр подготовки Patriot" Денис Сурков на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что хирург выходил из машины, когда на него напали неизвестные и дважды ударили по голове тяжелым предметом - трубой или битой. В результате у пострадавшего разрушен череп. Ему сделали операцию в днепровской больнице имени Мечникова, удалив обломки костей, очаги кровоизлияний и контузии. Также ему сделали пластику свода черепа титановой пластиной.

Фото: facebook.com

Юрий Гридасов. Фото: kml9.net

Хирург Юрий Гридасов возглавляет отделение онкологии горбольницы №9 в Каменском. Об этом сообщается на сайте медучреждения. Уточняется, что у него 20-летний стаж работы, высшая квалификационная категория, он состоит в областной организации Украинской ассоциации хирургов-онкологов, а также является автором 4 печатных работ.

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