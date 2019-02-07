Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении экс-гендиректору государственного предприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм"". По версии детективов, он злоупотреблял служебным положением и нанес почти 70 миллионов гривен ущерба предприятию. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, по версии правоохранителей, бывший генеральный директор ГП действовал с соучастниками. Двоим - организатору схемы и директору коммерческого общества - также объявлено о подозрении.

Детективы полагают, что экс-руководитель "Укртелефильма" в сговоре с сообщниками отстранил в пользу ООО имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества в Киеве(квартиры, нежилые помещения, паркоместа). Общий ущерб, который он нанес этими действиями, оценивается в 68,72 млн грн.

В ноябре 2018 года Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи указанных имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему, недействительным с момента заключения.

Детективы НАБУ расследуют это дело с февраля 2018 года, подозреваемых задержали, в скором времени им изберут меру пресечения. Сейчас следствие определяет, кто еще может быть причастен к преступной схеме.

В сообщении не указано экс-руководителя государственного предприятия, однако отметим, что, согласно данным из открытых источников, в период с 11 июля 2017 года по 26 июля 2018 года директором "Укртелефильма" был Виктор Подлесный.

Виктор Подлесный

Напомним, что в ноябре 2018 года "Укртелефильм" выставили на продажу.

Также мы писали, что НАБУ открыло дело против ГПУ из-за закупки 17 автомобилей.