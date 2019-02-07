Верховная Рада сегодня приняла закон, вносящий изменения в Конституцию Украины. Были добавлены пункты, которые определяют курс страны на Европу и НАТО.
"Страна" сравнила, какими были статьи Основного закона до изменений и как они будут выглядеть теперь.
Преамбула
Было: заботясь об укреплении гражданского благополучия на земле Украины
Стало: заботясь об укреплении гражданского благополучия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины
Статья 85 п.5 (о полномочиях Верховной Рады)
Было: определение основ внутренней и внешней политики
Стало: определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
Статья 102 (о Президенте)
Было: Президент Украины является главой государства и выступает от его имени.
Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.
Добавлено: Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора
Статья 116 (о Кабмине)
Было
Кабинет Министров Украины:
1) обеспечивает государственный суверенитет и экономическую самостоятельность Украины, осуществление внутренней и внешней политики государства, исполнение Конституции и законов Украины, актов Президента Украины;
2) принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;
3) обеспечивает проведение финансовой, ценовой, инвестиционной и налоговой политики; политики в сферах труда и занятости населения, социальной защиты, образования, науки и культуры, охраны природы, экологической безопасности и природопользования;
4) разрабатывает и осуществляет общегосударственные программы экономического, научно-технического, социального и культурного развития Украины;
5) обеспечивает равные условия развития всех форм собственности; осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом;
6) разрабатывает проект закона о Государственном бюджете Украины и обеспечивает выполнение утвержденного Верховной Радой Украины Государственного бюджета Украины, подает Верховной Раде Украины отчет о его исполнении;
7) осуществляет меры по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности Украины, общественного порядка, борьбы с преступностью;
8) организует и обеспечивает осуществление внешнеэкономической деятельности Украины, таможенного дела;
9) направляет и координирует работу министерств, других органов исполнительной власти;
9-1) образует, реорганизует и ликвидирует в соответствии с законом министерства и другие центральные органы исполнительной власти, действуя в пределах средств, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти;
9-2) назначает на должности и освобождает от должностей по представлению Премьер-министра Украины руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров Украины;
10) осуществляет иные полномочия, определенные Конституцией и законами Украины.
Добавлено:
1-1) обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора ".
Переходные положения
Исключено из Конституции:
14. Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины.