Верховная Рада сегодня приняла закон, вносящий изменения в Конституцию Украины. Были добавлены пункты, которые определяют курс страны на Европу и НАТО.

"Страна" сравнила, какими были статьи Основного закона до изменений и как они будут выглядеть теперь.

Преамбула

Было: заботясь об укреплении гражданского благополучия на земле Украины

Стало: заботясь об укреплении гражданского благополучия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины

Статья 85 п.5 (о полномочиях Верховной Рады)

Было: определение основ внутренней и внешней политики

Стало: определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Статья 102 (о Президенте)

Было: Президент Украины является главой государства и выступает от его имени.

Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.

Добавлено: Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора

Статья 116 (о Кабмине)

Было

Кабинет Министров Украины:

1) обеспечивает государственный суверенитет и экономическую самостоятельность Украины, осуществление внутренней и внешней политики государства, исполнение Конституции и законов Украины, актов Президента Украины;

2) принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;

3) обеспечивает проведение финансовой, ценовой, инвестиционной и налоговой политики; политики в сферах труда и занятости населения, социальной защиты, образования, науки и культуры, охраны природы, экологической безопасности и природопользования;

4) разрабатывает и осуществляет общегосударственные программы экономического, научно-технического, социального и культурного развития Украины;

5) обеспечивает равные условия развития всех форм собственности; осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом;

6) разрабатывает проект закона о Государственном бюджете Украины и обеспечивает выполнение утвержденного Верховной Радой Украины Государственного бюджета Украины, подает Верховной Раде Украины отчет о его исполнении;

7) осуществляет меры по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности Украины, общественного порядка, борьбы с преступностью;

8) организует и обеспечивает осуществление внешнеэкономической деятельности Украины, таможенного дела;

9) направляет и координирует работу министерств, других органов исполнительной власти;

9-1) образует, реорганизует и ликвидирует в соответствии с законом министерства и другие центральные органы исполнительной власти, действуя в пределах средств, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти;

9-2) назначает на должности и освобождает от должностей по представлению Премьер-министра Украины руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров Украины;

10) осуществляет иные полномочия, определенные Конституцией и законами Украины.

Добавлено:

1-1) обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора ".

Переходные положения

Исключено из Конституции:

14. Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины.