К отравлению экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери может быть причастен третий россиянин. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

По данным издания, речь идет о русском агенте с вероятно вымышленным именем "Сергей Федотов", у которого был билет на тот же рейс из Лондона в Москву, что и у "Петрова" и "Боширова". Однако по неизвестным причинам он отменил регистрацию на рейс.

Уточняется, что "Федотов" прибыл в Великобританию в один день с "солсберийскими туристами". Номер его паспорта только немного отличается от номеров паспортов "Петрова" и "Боширова". Любопытно, что "Федотова" нет на записях камер видеонаблюдения в Солсбери - вполне вероятно, что он не ездил туда с двумя другими агентами.

Издание предполагает, что "Федотов" до сих пор может оставаться на территории Великобритании: информации о том, что он покинул страну, нет.

Британское следствие ранее заявляло, что у двух агентов-отравителей из ГРУ могли быть сообщники.

Ранее "Страна" писала о том, что в британском Солсбери герметично упакуют и снесут дом Скрипалей.

Также мы сообщали, что журналисты узнали, как живут Скрипали после выписки из больницы. Опубликовано фото Юлии и Сергея.