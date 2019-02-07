Сегодня Верховная Рада изменила Конституцию и внесла туда курс на НАТО и Евросоюз. "За" проголосовали 334 депутата. Против - 35.

В полном составе законопроект поддержали все "майдановские" фракции, против выступили депутаты "Оппозиционной платформы-За жизнь" и "Оппозиционного блока»". Картина голосования традиционная, но были в ней и важные нюансы

По традиции, после критики инициативы Порошенко с трибуны, за его проект в полном составе проголосовала фракция "Радикальной партии".

Интересно, что ранее, как рассказывала "Страна", Ляшко обещал не голосовать за изменение в Конституцию, пока не будут выполнены ключевые требования - отставка руководства "Нафтогаза" и изменение порядка начисления субсидий на коммуналку.

Учитывая, что главу "радикалов" связывают сегодня с олигархом Ринатом Ахметовым, который, по данным СМИ, вместе с президентом зарабатывает на тарифах для украинцев через свои энергокомпании (так называемая формула Роттердам+), то позиция Ляшко выглядит достаточно понятной. Видимо, ключевую роль в смене позы главного радикала сыграли не лишние нули в платежках украинцев, а совсем другие цифры.

Впрочем, это традиционная тактика радикала - на словах критиковать идеи Порошенко, а на деле голосовать за них.

Практически в полном составе за инициативу Порошенко проголосовали мажоритарщики из "Воли народа".

Правда, не все мажоритарные нардепы оказались столь единодушны.

"Видродження" из 24 депутатов дало только 5 голосов "за". Как уже рассказывала "Страна", участники этой группы выдвигали власти некоторые условия, которые, судя по голосованию, выполнены не были.

Дело в том, что в день голосования в первом чтении за эти изменения к Конституции, принимался еще и проект Госбюджета на 2019 год, в котором депутатов, избранных по мажоритарным округам, попросту обманули с выделением субвенций на их округа. Так, накануне мажоритарщики договаривались с премьером, что поддержат все ключевые законопроекты при условии выделения на их округа необходимых субвенций.

Речь шла о 10-20 миллионах гривен каждому. В итоге, оказалось, что мажоритарщики получили по 2-3 миллиона гривен на округ. И по сей день они пытаются исправить эту проблему.

"Будем встречаться и разговаривать. На сухую больше за НАТО голосовать не будем", - сообщил "Стране" накануне голосования за ЕС и НАТО во втором чтении один из депутатов от "Видродження" в ответ на просьбу прокомментировать, будет ли группа голосовать во втором чтении за изменения к Конституции.

В предыдущий раз группа дала за НАТО и Европу 13 голосов. В этот раз - пять. Видимо, переговоры ни к чему не привели. Правда, на конечный результат это особо не повлияло - законопроект принят. Хотя нардеп Виктор Бондарь при его обсуждении и возмущался, требуя сначала рассмотреть вопрос тарифов ЖКХ, а уж потом - и НАТО.

То есть, "Видродження" сделало то, о чем говорил, но не сделал Ляшко.

Из тех же, кто был против - это "Оппозиционный блок" и выходцы из него: внефракционные Бойко, Дунаев, Иоффе и Левочкин (все они сейчас входят в "Оппозиционную платформу - За Жизнь").