В Киеве на Виноградаре пенсионеры, отталкивая друг друга, расхватывали "просрочку" из магазина "Великая кишеня", выброшенную на помойку. Видео Александра Осовика выложили в Telegram-канале KyivLIVE.

"Каждый выживает, как может", - говорится в сообщении.

Видео: t.me/KyivLIVE

Отметим, что больше половины украинцев в 2018 году почувствовали ухудшение своего материального положения. Согласно данным исследования Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра Социальный мониторинг, 35% украинцев ответили, что их материальное положение не изменилось за последний год, у 31,2% оно немного ухудшилось, 21,5% сообщили о значительном ухудшении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве разграбили холодильник для бедных.

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