Национальное антикоррупцинное бюро (НАБУ) открыло уголовное дело против генпрокурора Юрия Луценко и его зама Юрия Столярчука по факту возможной организации незаконного уголовного преследования экс-заместителя главы прокуратуры Рената Кузьмина. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут "Украинские новости".

Так, Ренат Кузьмин обратился в суд, который он выиграл. После этого суд обязал НАБУ зарегистрировать указанное производство по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконные задержания, привод или арест) Уголовного кодекса. По словам экс-зама Луценко, черкасский суд признал незаконным его оглашение в розыск и приостановление следствия по его делу. Поэтому, считает Кузьмин, дело против него носит политический и заказной характер.

"Таким образом, генпрокурор Луценко, замгенпрокурора Столярчук, прокуроры и следователи Генпрокуратуры, которые в интересах Луценко принимали участие в досудебном расследовании дела, организовали подготовку заведомо незаконного задержания и ареста Кузьмина", - говорится в заявлении Кузьмина.

Напомним, НАБУ открыло дело против ГПУ из-за закупки 17 автомобилей.

Также мы писали, что НАБУ и САП закрыли дело против Луценко, который брал служебные автомобили для свадьбы своего сына.