Сегодня, 7 февраля, в Верховной Раде прошло голосование по закреплению в Конституции Украины курса на Евросоюз и НАТО.

Решение было принято. "За" проголосовало 334 народных депутата, при необходимых 300 голосах.

Корреспондент "Страны" сделал фоторепортаж о том, как проходило знаковое голосование.

Фото: Cтрана

Сегодняшнее заседание Рады началось с внепланового получасового перерыва. Затем спикер Рады продолжил заседание. После довольно бурного обсуждения народные депутаты выслушали и президента Украины Петра Порошенко, который лично явился в зал, чтобы обеспечить поддержку голосованию.

Петр Порошенко в своем выступлении сразу же выразил уверенность, что голосование пройдет так как надо, а противники Украины не дождутся выгодного для них решения. Что и произошло, электронное табло показало нужный результат.

Также сегодня в Раде жена генпрокурора Ирина Луценко принимала поздравления с 53 днем рождения.