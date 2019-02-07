В Украине погода в ближайшие дни будет резко меняться: от -10 градусов ночью, до +6 градусов днем. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

"Погода меняется, как ветер весной. И, между прочим, прогнозы погоды в различных прогностических моделях, уважаемых даже, тоже… Еще вчера атмосферный фронт угрожал на выходные Украины дождем и мокрым снегом, сегодня он, поджав хвост, растворится над Польшей", написала она.

Погода в Украине 8 февраля будет формироваться антициклоном Chloe: будет сухо и временами облачно. Дожди ожидаются в Крыму и Приазовье. Ночью обещают до -10 градусов. Компенсировать такие морозы, по мнению синоптика, должна солнечная погода в дневное время суток. Температура днем в Украине в пятницу будет, в среднем, от 0 до +3 градусов, на Закарпатье и крайнем юге до +6 градусов.

В Киеве 8 февраля будет сухо и солнечно. Ночью до -6 градусов, днем – около 0 градусов. Из опасностей – гололед и сосульки.

Погода в Украине 9-10 февраля будет сухой и преимущественно ясной. "Ночной мороз в выходные даже усилится, но уже днем 10 февраля в Украине южные потоки принесут очередное потепление!" - пообещала Диденко. Она советует украинцам примерить лук голливудских звезд: расстегнутые шубы и солнцезащитные очки.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине сегодня ожидается солнечная и морозная погода без осадков.

Также мы писали о том, что синоптик озвучила дату, когда в Украину придет потепление.