Депутаты Европейского парламента полагают, что уголовное дело, которое в Украине открыли против одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука, - посягательство на свободу слова и нарушение закона. Об этом пишет 112 Украина.

Так, прежде всего озвучивание возможных путей решенияконфликта на Донбассе не должно преследоваться прокуратурой, полагают депутаты.

"Право на свободу слова должно быть священным, ведь оно помогает решать проблему. Конечно, ситуация на Донбассе должна беспокоить всех. И надо приветствовать любые попытки конструктивных решений, а не отвечать на них угрозами", - сказал европарламентарий Уильям Дартмут.

Более того, представители разных политических партий должны иметь возможность высказывать свои политические взгляды как в парламенте, так и вне его.

"Если Украина хочет быть независимым демократическим государством, которое уважает свободу слова, свободу вероисповедания и самовыражения, она должна обеспечить, чтобы представители разных политических партий могли высказывать свои политические взгляды как в парламенте, так и вне его. Если прокуроры или правительство решают, что эти взгляды неприемлемы, и применяют полицию и суды, чтобы подавить эти взгляды, то это не демократия, а диктатура", - считает депутат Европарламента Стивен Вульф.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, против одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука завели уголовное дело по статьям "госизмена" и "посягательство на территориальную целостность". Уголовное преследование началось после предложения Медведчука выделить Донбасс в автономный регион в составе Украины, которое прозвучало на форуме "Оппозиционной платформы - За жизнь", в которой Медведчук занимает одну из руководящих должностей (пост председателя политсовета).

Также мы писали, что Медведчук о своем уголовном деле сказал, что "это как раз реакция вашингтонского обкома на мирный план, который может устроить все стороны "четырехугольника" - Киев, Донецк, Луганск, Москву"".