В Окружной административный суд Киева поступило ходатайство от представителя Кабинета Министров Украины об отмене мер обеспечения иска по административному делу по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука к и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в соответствии с ч.1, 2 ст. 157 Кодекса административного судопроизводства Украины суд может отменить меры обеспечения иска по собственной инициативе или по мотивированному ходатайству участника дела. Сообщается, что ходатайство о отмене мер обеспечения иска рассматривается в судебном заседании не позднее пяти дней со дня поступления его в суд.

Напомним, что 5 января 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск Мосийчука, одним из аргументов которого было гражданство США.

Мы анализировали, что стоит за отстранением Ульяны Супрун.

Ранее "Страна" сообщала, что решение суда об отстранении Супрун заставило ее вернуться в Украину из США.

Также мы писали о том, что Супрун отстранил от должности судья Каракашьян, ранее восстановивший в должности Насирова.