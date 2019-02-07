В Подольском районе Одесской области во время игры во дворе собственного дома погиб семилетний ребенок. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области в Facebook.

В одном из сел семилетний мальчик играл на стоге сена во дворе своего дома и запутался в цепях, висевших на опорах сенохранилища, и задохнулся. Его нашел старший брат, который в это время занимался хозяйством. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка от удушения.

По данным првоохранителей, трагедия случилось в благополучной семье, которая не попадала ранее в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").

Скриншот, фото: Facebook/ Поліція Одеської області

Напомним, полицейские поймали мужчину, который случайным выстрелом чуть не убил ребенка на разборках у супермаркета в Киеве.

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