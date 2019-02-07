После того, как президент РФ Владимир Путин объявил, что не против пустить в Керченский пролив международных наблюдателей, Германия "попыталась поймать его на слове", однако согласовать условия не получилось.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

Владимир Путин подтвердил, что миссия наблюдателей может прибыть в Керченский пролив, обсуждая эту тему с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Путин тогда заявил, что готов принять таких наблюдателей, экспертов, которые проследили бы, как работает свободный проход судов через Керченский пролив. Мы попытались поймать его на слове. Конечно, для этого требуется согласовать детали, и голос Украины важен - ведь надо исключить возможность того, что эта миссия поставит под сомнение нашу политику непризнания незаконной аннексии Крыма. В общем, дьявол кроется в деталях. Модальности такой миссии пока так и не согласованы", - сказал Эрнст Райхель.

Напомним, в середине января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин не против, чтобы немецкие и французские специалисты побывали в Керченском проливе и изучили обстановку, но без участия Украины.

Также мы писали, что глава МИД Германии объявил, что проход через Керченский пролив открыт.