Билборды с "реальными делами" Порошенко оказались калькой рекламы "Единой России"
Слоганы предвыборых билдбордов Петра Порошенко "Реальные дела, а не пустые обещания" оказались калькой со слоганов пропутинской "Единой России". Это заметили пользователи социальных сетей.
Вот так выглядит реклама Порошенко:
Фото: Страна.ua
А вот так рекламировала себя путинская "Единая Россия":
Фото: facebook.com
"Вот это альтернатива, вот это я понимаю, идём своим путем. Откуда мы там "геть?", - пишет Олеся Медведева в Facebook, имея ввиду предыдущие билборды президента со странным слоганом: "Геть вiд Москви!"
Фото: facebook.com
"Все уже насладились "чисто реальными" бордами Порошенко? Ну так знайте - это калька с кампании "Единой России" и Путина "Партия - реальных дел". Видимо вся кампания Порошенко уже прямо управляется из России. А "Геть от Москвы" - это попытка скрыть от нас это знание!
Кто громче всех кричит "держи вора"?", - пишет Миха Чапыга. И добавляет: "Теперь понятно, почему Порошенко на форуме по своему самовыдвижению разместил свой портрет рядом с портретом Путина".
Чапыга разместил фото с идентичной фразой Путина, но неизвестно, оно аутентичное или же является плодом творчества фотошоперов.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что церковную рекламу Порошенко заменили на "реальные дела".
Также мы писали о том, что Гнап пожаловался, что ему не дают разместить всего один билборд с текстом "Жити по-новому".