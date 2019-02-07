Слоганы предвыборых билдбордов Петра Порошенко "Реальные дела, а не пустые обещания" оказались калькой со слоганов пропутинской "Единой России". Это заметили пользователи социальных сетей.

Вот так выглядит реклама Порошенко:

Фото: Страна.ua

А вот так рекламировала себя путинская "Единая Россия":

Фото: facebook.com

"Вот это альтернатива, вот это я понимаю, идём своим путем. Откуда мы там "геть?", - пишет Олеся Медведева в Facebook, имея ввиду предыдущие билборды президента со странным слоганом: "Геть вiд Москви!"

Фото: facebook.com

"Все уже насладились "чисто реальными" бордами Порошенко? Ну так знайте - это калька с кампании "Единой России" и Путина "Партия - реальных дел". Видимо вся кампания Порошенко уже прямо управляется из России. А "Геть от Москвы" - это попытка скрыть от нас это знание!

Кто громче всех кричит "держи вора"?", - пишет Миха Чапыга. И добавляет: "Теперь понятно, почему Порошенко на форуме по своему самовыдвижению разместил свой портрет рядом с портретом Путина".

Чапыга разместил фото с идентичной фразой Путина, но неизвестно, оно аутентичное или же является плодом творчества фотошоперов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что церковную рекламу Порошенко заменили на "реальные дела".

Также мы писали о том, что Гнап пожаловался, что ему не дают разместить всего один билборд с текстом "Жити по-новому".