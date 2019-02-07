Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело в отношении спикера парламента Андрея Парубия и еще некоторых сотрудников Аппарата Верховной Рады из-за превышения полномочий во время назначения нардепам компенсации за жилье.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет УНН.

Дело ведется по статье 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий. Уголовное производство было открыто 31 января. Правоохранители подозревают, что организация работы парламента была нарушена, компенсации за жилье выплачивались народным депутатам, которые имеют надлежащие условия проживания.

Напомним, в начале ноября 2018 года программа "Наші гроші" выпустила расследование, в котором говорилось о том, что 170 народных депутатов получают государственную компенсацию на аренду жилья в Киеве. При этом 120 нардепов задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 из них имеют жилье в столице или элитном пригороде.

Также мы писали, что в декабре 2018 года НАБУ открыло уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств при выплате 25 депутатам Верховной Рады компенсаций за аренду жилья в Киеве.