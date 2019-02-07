Нардеп и представитель президента в парламенте Ирина Луценко сегодня, 7 февраля, принимала поздравления с Днем рождения на рабочем месте - в зале Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Луценко, которой сегодня, 7 февраля, исполняется 53 года, коллеги преподнесли букеты цветов. Среди поздравителей была замечена, например, заместитель спикера Рады Ирина Геращенко. Геращенко подарила куме президента букет в нежных бело-сиреневых тонах.

Фото: Страна.ua

Заметно похудевшая жена генпрокурора не изменила своим последним стилевым предпочтениям и было в эффектном красном костюме.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Ирина Луценко экспериментирует с косметологическими процедурами.

Также мы писали о том, что жена Генпрокурора пришла в Раду в брендовых красных сапогах за 1400 евро.