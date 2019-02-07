Причиной развода украинской певицы Ани Лорак с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу стала не только измена супруга, но и то, что последнее время брак носил "формальный характер". Об этом свидетельствует информация в судебном решении, опубликованном в ЕРСР.

В иске о разводе певица указала, что около двух лет она не проживает вместе с мужем, брак последнее время "носил формальный характер", а у супругов нет общих взглядов на семейную жизнь.

"Брак между сторонами носит формальный характер, сохранение их семьи невозможно, а потому есть все основания для расторжения брака, поскольку дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака будет противоречить их интересам и интересам их ребенка", - сказано в решении суда.

Скриншот: reyestr.court.gov.ua

Напомним, о разводе Лорак с ее мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, за которого она вышла в 2009 году, стало известно еще в октябре. О разладе в семье заговорили после того, как супруга певицы заметили в обнимку с известной в столице тусовщицей. На видео, которое попало в интернет было зафиксировано, как Мурат обнимал девушку, гладил по внутренней стороне бедер и что-то шептал на ухо. После этого в одном из интервью Лорак заявила, что забыть измену не в ее силах.

Рассмотрение иска началось 24 декабря. В материалах дела №761/46326/18 говорится, что инициатором иска была Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак). С кем из родителей останется совместная дочь Ани Лорак и Мурата, пока неизвестно. Официально развод состоялся 31 января.