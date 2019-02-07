Верховная Рада сегодня, 7 февраля, ушла на внеплановый перерыв до 10:30 по заявлению радикалов и "Батькивщины". Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий сразу после открытия утреннего пленарного заседания Рады, следует из прямой трансляции заседания.

"Ко мне поступило заявление от двух фракций, Радикальная партия Ляшко и "Батькивщины", об объявлении реального перерыва на полчаса. Очевидно, это ответственность фракций и их право. Поэтому я вынужден по требованию двух фракций объявить перерыв до 10:30 и приглашаю всех глав фракций на совещание на третий этаж для проведения консультаций", - сказал Парубий.

Напомним, сегодня нардепы рассмотрят во втором чтении проект изменений Конституции по поводу намерения вступить в ЕС и НАТО. В зале зарегистрировались 373 народных депутата. При этом мы писали, что внесение изменений в Конституцию могут сорвать жадные мажоритарщики и хитрые радикалы.