На Закарпатье прошел необычный конкурс снежных скульптур в ходе которого местные жители села Лопухова вылепили огромного снеговика высотой более чем 7 метров. Об этом сообщает портал 0312.ua.

Снеговика создали Мирослав Бурса с братьями Виктором и Юрием Косюками из села Лопухова. Отмечается, что снеговика лепили в течение трех дней для конкурса в интернете.

По условиям конкурса, снеговик должен был быть изготовлен собственноручно, без использования технических средств. Односельчанам идея юношей понравилась, и они поддерживали создателей гигантской снежной скульптуры.

Фото: 0312.ua

Ранее "Страна" сообщала, что по Луцку катали снеговика на капоте авто.

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