Семь метров в высоту. На Закарпатье вылепили снеговика-великана. Фото
На Закарпатье прошел необычный конкурс снежных скульптур в ходе которого местные жители села Лопухова вылепили огромного снеговика высотой более чем 7 метров. Об этом сообщает портал 0312.ua.
Снеговика создали Мирослав Бурса с братьями Виктором и Юрием Косюками из села Лопухова. Отмечается, что снеговика лепили в течение трех дней для конкурса в интернете.
По условиям конкурса, снеговик должен был быть изготовлен собственноручно, без использования технических средств. Односельчанам идея юношей понравилась, и они поддерживали создателей гигантской снежной скульптуры.
Фото: 0312.ua
Ранее "Страна" сообщала, что по Луцку катали снеговика на капоте авто.
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