В Одессе правоохранители задержали троих участников этнической банды, которая "выбивала" из местных жителей несуществующие долги. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Операцию провели полиция и Служба безопасности Украины. Выяснилось, что преступниками оказались ранее судимые выходцы из региона Северного Кавказа. Они избивали и давили на местных жителей, чтобы получить от них несуществующие долги.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от жителя областного центра 1 тысячи долларов США. В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали мужчине физической расправой. Сейчас задержаны трое участников "силового звена" группировки, их поймали с поличным, во время получения "долга" от потерпевшего.



Открыто производство по ч. 2 ст. 189 и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса, ведутся неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Фото: ssu.gov.ua

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