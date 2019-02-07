Сегодня, 7 февраля, парламент окончательно решит, вносить ли в конституцию курс на ЕС и НАТО. Это будет уже второе - и окончательное - чтение законопроекта.

Изменение основного закона инициировал Петр Порошенко, который строит свою предвыборную кампанию на "остаточном прощавай" с Россией.

Правда, в самой конституции об РФ ни слова нет - там закреплен внеблоковый статус Украины. Его-то президент и хочет убрать.

Впрочем, даже если высечь стремление в Европу и Альянс на стенах Верховной Рады - вступление в эти организации не ускорится. О чем в Брюсселе не раз говорили открыто. Так что на данный момент главная суть инновации - предвыборный пиар.

Впрочем, есть и более серьезные последствия. Официально закрепленный курс Украины в НАТО может полностью закрыть возможности для мира с Россией. И возвращения в Украину Донбасса. Москва, как известно, настаивает на внеблоковом статусе Киева.

Впрочем, для начала свое слово должны сказать депутаты. О том, удастся ли собрать 300 голосов под законопроект, "Страна" уже разбиралась. Мы следим за прениями в Раде и голосованием в режиме онлайн.

Видео заседания Верховной Рады

11:14 Тимошенко взяла слово. Говорит сорванным голосом. "Украина не может остаться одинокой, вне мейнстрима движения человечества".

11:12 "Власть использует основной закон как элемент своих мелких предвыборных манипуляций", - глава "Самопомощи" Олег Березюк. Он говорит, что записи в Конституцию мало, если непрозрачен военный бюджет, если не обновляется вооружение, нет ни одной ракеты или самолета, поставленных на вооружение. "Но сегодня этот зал примет это решение".

11:10 Выступает глава фракции БПП Артур Герасимов. Нардеп, чьим охранником когда-то был боевик Игорь Безлер, говорит, что голосование за НАТО будет водоразделом "За Россию или за наших героев".

11:08 В "Возрождении" требуют сначала решить вопрос с тарифами ЖКХ, а потом помогать Порошенко выиграть выборы - голосовать за ЕС и НАТО. "Чего вы сейчас не хотите упереться и потребовать отменить грабительские тарифы, а потом НАТО и ЕС?". Нардеп, выступающий с места, требует увязать голосование по Конституции с решение по тарифам.

11:03 Начались прения по законопроекту. Обсуждается разрешение Конституционного суда вводить в Основной закон ЕС и НАТО. Говорят, что у одного из судей было особое мнение по законопроекту. Но остальные судьи его не поддерджали.

10:55 Начинают утверждать повестку дня. Сразу после этого - изменение конституции.

10:50 "В Верховной Раде хотят внести в Конституцию курс на НАТО. Очевидно что если в Конституции будет закреплён курс Украины в НАТО война на Донбассе не закончится никогда.

Каждый кто будет за это голосовать, фактически враг Украины и приверженец отделения Донбасса", - предупреждает журналист Дмитрий Василец.

10:37 Напомним, о каких статьях конституции идет речь.

Еще в ноябре Петр Порошенко предложил депутатам внести изменения в статьи 85, 102, 116 Конституции.

"Закрепление на конституционном уровне правовой определенности курса Украины на членство в ЕС и НАТО мобилизовать украинское общество и украинскую власть и способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

10:10 "Сегодня отличный день для того, чтобы сделать нашу конституцию еще чуть-чуть смешнее, непригоднее и подальше от реальности", - пишет в Facebook политолог Николай Капитоненко.