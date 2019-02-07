В провинции Агридженто в Италии в ДТП погиб украинский бизнесмен Денис Русин. Об этом сообщает Giornale Di Sicilia. По данным СМИ, авария случилась еще 5 февраля.

Мотоцикл, которым управлял украинец-турист, столкнулся с автомобилем. Украинец скончался во время транспортировки в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.

Фото: agrigento.gds.it

Как сообщает Информатор, речь идет о 46-летнем Денисе Русине. Знакомые руководителя и владельца фирмы "Аскет-Шиппинг" Русина подтверждают, что речь идет именно о нем.

Его компания - один из портовых операторов, работающих в Бердянске (Запорожская область). В июле 2016 года "Аскет Шиппинг" получила статус портового оператора и начала инвестировать в создание припортовых зерновых складов, автоколонны, сертифицированные лаборатории, средства механизации и перегрузочную технику. Компания имеет филиалы в Мариуполе, Херсоне и Николаеве.

Фото: informator.news

Ранее "Страна" сообщала, что в Италии на рельсах нашли мертвую 30-летнюю украинку.

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