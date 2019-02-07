Во Львове полиция задержала экс-бойца спецроты милиции "Торнадо" по подозрению в организации убийства АТОшника Виталия Олешко (позывной "Сармат") в Бердянске. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно наблюдения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове", - написал он. Подозреваемый 5 месяцев скрывался от следствия в разных регионах страны.

Фото: facebook.com

По данным "Страны", задержанным оказался Виктор Власюк, который находился в розыске полиции. Несколько лет назад Власюк имел проблемы с законом. Он средь бела дня в центре Днепра устроил стрельбу, причем видео с погоней и стрельбой случайно сняли местные телевизионщики. Кадры, где один человек настигает другого, при этом стреляет, а потом с друзьями запихивает раненого в такси, вызвали тогда большой резонанс в СМИ.

Фото: wanted.mvs.gov.ua

Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек.

Как сообщала "Страна", основной версией в деле Олешко является совершение убийства на почве личных отношений в связи противоречиями в предпринимательской деятельности.

Бердянский районный суд взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога подозреваемого по делу - Артема Матюшина. Сам подозреваемый тогда заявлял, что не имеет к преступлению никакого отношения и приехал с друзьями на отдых. После этого решением суда были арестованы 37-летний Николай Ломака и еще двое подозреваемых.

СМИ сообщали, что исполнителем убийства стал Матюшин, который служил в подразделении "Торнадо", а затем в "Азове". Как сознался сам Матюшин, он совершил преступление по заказу владельца бердянского ресторана "Мохито" Михаила Сигиды. Мужчина позвонил ему и попросил помочь проучить одного человека, "прострелив ягодицы". За это предприниматель обещал вознаграждение в виде финансовой помощи в развитии любого бизнеса. Позже в аэропорту "Харьков" 16 декабря сотрудники криминальной полиции задержали жителя Днепра, которого подозревают в соучастии убийства Олешко.