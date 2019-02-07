С 7 февраля в Украине вступили в силу новые правила обмена валют, которые регулирует закон "О валюте и валютных операциях" и восемь постановлений Нацбанка. Документ должен привести украинскую финансовую систему в соответствие с европейскими стандартами. Украинцам упростили продажу и покупку валют. Например, впервые разрешили свободно открывать счета в зарубежных банках, менять валюту онлайн. А также увеличили допустимые суммы обмена валюты в сутки. "Страна" разбиралась, что изменилось после того, как вступила в силу новая система валютного регулирования.

Перевод денег

С 7 февраля максимальный объем перечисления валюты за рубеж, в том числе с карты на карту, для украинцев вырастет с 15 до 150 тыс. грн. Суммы, не превышающие этот уровень, можно переводить без открытия счета и документов и финансового мониторинга. Если нужно обменять больше, придется предъявлять в кассе банка данные по продаже имущества, справку с депозитного счета и другие документы, подтверждающие происхождение средств. Это делается, чтобы предотвратить отмывание средств.

При этом закон не предусматривает ограничений на получение украинскими гражданами валюты из-за рубежа, в том числе от нерезидентов.

Нацбанк в 33 раза увеличил максимально допустимую сумму для пересылки валюты по почте: с 300 евро до 10 тысяч евро.

До 10 тысяч евро увеличили сумму, на которую позволяется вывозить за границу банковские металлы. До этого из Украины можно было вывезти не более 500 грамм банковских металлов.

"Валютный безвиз"

Согласно нового закона, украинцы могут открывать счета за границей. А также свободно инвестировать за рубеж, вкладывать деньги в иностранные банки, покупать иностранные ценные бумаги, перемещать валюту через таможню. Ранее такие операции проводились с ограничениями и по более сложной процедуре.

Чтобы открыть счет в иностранном банке физлицо должно пояснить цель открытия личного счета: зарплата, дивиденды, гонорар, прибыль от частной коммерческой деятельности и т.д. Например, фрилансеру, нужно будет показать договор с работодателем и рекомендацию из другого банка, в котором открыт счет. Это послужит подтверждением благонадежности и адреса проживания.

Юрлицо должно будет подробно описать деятельность компании, обосновать необходимость открытия счета в этой стране (наличие складов, филиалов, партнеров. крупных покупателей и т.д). Также владелец компании должен учитывать, что возможно придется подтвердить источник происхождения средств, которые он вкладывает бизнес.

В большинстве случаев открыть счет за рубежом можно, не выезжая из Украины, поскольку у многих иностранных банков есть свои представители, имеющие право заверять документы и подпись клиента. Некоторые иностранные банки используют skype-конференцию для идентификации клиента, который должен приготовить оригинал паспорта. При этом, если банки сообщают, что для открытия счета достаточно заполнить анкету онлайн, есть высокий риск нарваться на мошенников.

При закрытии счета нужно получить официальное подтверждение от банка об этом. Иначе клиентам грозят штрафы за обслуживание счета и карты. Кроме того, есть риск попасть в базу должников с незакрытыми счетами. Это может помешать при открытии счета в другом иностранном банке.

Не стоит забывать, что декларировать доходы, полученные за рубежом, и платить налоги с них в Украине все равно придется. Тем более, что иностранные банки обмениваются информацией с фискальными органами Украины.

Валюта онлайн

С 7 февраля банкам разрешили продавать и покупать валюту у своих клиентов онлайн - через приложения и личные электронные кабинеты. В интернет-банкинге можно будет проводить операции на сумму не более 150 тыс грн в сутки, то есть по текущему курсу, украинцы смогут продать или купить около 5500 долларов или 4750 евро.

Для таких операций понадобится два счета: гривневый и валютный. Например, при покупке доллара сумму спишут с вашего счета в гривне и начислят на другой ваш счет в валюте. При продаже - наоборот. Оформить валютный счет можно за несколько кликов не более, чем за 10 минут, по крайней мере в "Приватбанке" и Monobank.

При этом банки обязали обеспечить автоматическую возможность отказа клиента от обмена в течение 15 минут после операции, если он передумал. Осуществлять валютные операции банки будут без дополнительной комиссии. Курс валют при онлайновых платежах Нацбанк небудет регулировать. "Мы не регулируем курс, который будут устанавливать коммерческие банки. Это уже больше вопрос конкуренции и затрат. Очевидно, что операции через онлайн-банкинг менее затратны, чем через кассы банков, они более выгодны. Поэтому я думаю, что многие банки будут активно продвигать такой продукт. Но есть вопросы и к населению. Я не думаю, что все готовы покупать валюту через онлайн", - сказал перед запуском процедуры замглавы НБУ Олег Чурий.

Нацбанк дает право, но не обязывает украинские банки продавать валюту онлайн, поэтому, скорее всего, она появится не во всех финучреждениях. Ведь для этого нужно обновить технику и программное обеспечение, пересмотреть внутренние процессы банков, процедуры финмониторинга и т.д.

Запуск онлайн обмена валют с 7 февраля анонсировали несколько украинских банков: "Приватбанк", виртуальный Monobank, Альфа-Банк. О намерении внедрить новую услугу весной заявили в "Ощадбанке".

Один из сооснователей Мonobank Олег Гороховский 7 февраля сообщил, что за ночь до 9:00 утра клиенты успели попробовать продажу валюты 1500 раз на сумму около 170 000 долларов.

Бывшая сотрудница "Приватбанка" Виктория Страхова отчиталась, что сегодня она купила 20 долларов в Monobank по курсу 27,0497.

Олег Гороховский также сообщил в своем телеграмм-канале, что с 7 февраля Нацбанк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств. "А вот и сюрприз от НБУ. Дополнение к постановлению о валютной либерализации - НБУ либерализовал еще чуть-чуть. И разрешил покупать валюту за счет кредитных средств. Ура, товарищи!!!", - написал Гороховский и приложил соответствующее распоряжение НБУ.

В Приват24 в перечне услуг появилась функция "обмен валют". При переходе по ссылке вам понадобится оформить долларовый счет, что делается в два клика и занимает до 10 минут лжидания. Затем можно приступать к обмену. В 09:00 курс покупки доллара был 27,1 грн.

Валюта в терминалах и банкоматах

Валютные операции можно будет осуществить и через терминалы и банкоматы. Например, для обмена наличной валюты в терминале "Приватбанка" нужно выбрать услугу "Обмен валют" в меню терминала "Банковские услуги", внести наличку и выбрать карту, на которую сумма будет перечислена в гривне. При этом клиенту выдадут чек, в котором указаны сумма операции и курс конвертации. Ввести услугу обмена валют через терминалы обещают в "Ощадбанке".

Постепенно, правда их пока совсем немного, появляются в Украине автоматы по обмену валют. Нааример, их можно найти в аэропорту "Борисполь". Правда, в некоторых курс оказывается невыгодным или нет функции покупки валюты - только продажа.

Ожидается, что масштабно, по всей стране, такие автоматы не появятся, но будут установлены в аэропортах, гостиницах.

Обмен валют на почте

С 7 февраля Нацбанк разрешил почтовым операторам внедрить услугу обмена валют. Для этого им нужно предварительно получить лицензию. На недавнюю встречу НБУ, на которой разъяснялись правила получения лицензии, пришли представители 11 потенциально заинтересованных компаний. Пока валютные операции на почте еще не реализованы.

Лицензию от Нацбанка на осуществление валютных операций почтовые операторы смогут получить при соблюдении следующих условий:

- наличие не менее 50 структурных подразделений, расположенных на территории от 50% областей Украины;

- получение не менее 50% доходов от деятельности в сфере оказания услуг почтовой связи;

- соответствие требованиям к финансовому состоянию, структуре собственности, деловой репутации и профессиональной пригодности руководителей.

Изменения для бизнеса

С 7 февраля изменились валютные операции для компаний и юридических лиц.

- вдвое увеличен предельный срок расчетов по экспортно-импортным операциям - до 365 дней;

- снижена норма обязательной продажи валютной выручки бизнеса с 50% до 30% с 1 марта 2019 года (с 7 по 28 февраля Нацбанк продлил старое требование по конвертации половины выручки);

- отмена режима Т+1, когда предусматривалось резервирование гривны под покупку валюты. Другими словами - хочешь купить доллар - собери под него гривну. Теперь безналичную инвалюту можно купить в любой момент без предварительной подготовки;

- утверждение на 2018 год репатриации дивидендов в рамках 7 млн. евро;

- компании имеют право переводить валюту на заграничные счета в рамках 2 млн. евро в год. Однако не имеют права покупать инвалюту для этих целей, то есть ее нужно заработать или одолжить.

Напомним, что НБУ выдаст украинским операторам почтовой связи лицензии на переводы в гривне.

Как сообщала "Страна", Нацбанк объявил о нововведениях, которые коснутся покупки валюты юрлицами, норм обязательной продажи экспортной выручки и деятельности компаний с иностранными инвестициями. НБУ снимает требование относительно резервирования средств под покупку иностранной валюты.