Верховная Рада сегодня, 7 февраля, рассмотрит во втором чтении проект изменений Конституции по поводу намерения вступить в ЕС и НАТО. Это предусмотрено планом работы ВРУ, опубликованном на сайте парламента.

Депутаты начнут работу с законопроекта № 6746 об обеспечении принципов процессуальной справедливости и повышении эффективности производств по делам о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции. Вчера Рада рассмотрела 130 поправок к нему, осталось еще около 40.

Далее по плану - утверждение повестки дня десятой сессии ВРУ.

Только после этого парламент перейдет к рассмотрению изменений в Конституцию в части внешнеполитического курса Украины относительно вступления в ЕС и НАТО. Если в зале будет 300 голосов "за", изменения будут окончательно утверждены.

Для включения в повестку дня и принятия решения запланировано несколько документов, в частности законопроект о запрете наблюдателям из РФ участвовать в избирательном процессе в Украине, а также проект постановления об обращении к ПА НАТО с призывом инициировать вступление Украины в альянс.

Народные избранники будут иметь возможность направить в Конституционный суд два законопроекта о переименовании Днепропетровской области. Президент предлагает название "Днепровская область", а группа народных депутатов - "Сичеславская".

В плане работы также блок вопросов информатизации.

Если хватит времени, депутаты смогут рассмотреть законопроект об идентификации и регистрации животных.

В очередной Раз в повестке дня - ратификация соглашения с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA), а также изменения в украинские законы в связи с этим.

Напомним, что внесение изменений в Конституцию могут сорвать жадные мажоритарщики и хитрые радикалы.

Также "Страна" сообщала, что вчера Рада занималась Уголовным кодексом и экономической конкуренцией.