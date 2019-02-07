Вчера, 6 февраля, на сборах в Испании киевское Динамо провело третий контрольный матч против футбольного клуба из США ( в Америке футбол называют соккером - Прим.Ред.) Нью-Инглэнд Революшн.

Игра закончилась несколько неожиданно для поклонников киевлян. Американцы выиграли со счетом 3 - 1, передает пресс-служба нашей команды.

Момент встречи, фото: fcdynamo.kiev.ua

В стартовом составе "бело-синих" вышли те исполнители, которые не играли против шведского Эстерсунда. Исключение составил голкипер Георгий Бущан.

Динамовцы с первых минут начало создавать опасные моменты у ворот соперников. Сперва Назарий Русин, а на добивании Витор Буэно били в створ уже на первой минуте, но не переиграли вратаря.

Русин был особенно активным в первые минуты, и в одном из эпизодов даже пытался поразить ворота американской команды знаменитого вратаря Брэда Фриделя ударом через себя.

На 33-й минуте активность Русина принесла плоды. После прострела с правого фланга в исполнении Дениса Гармаша Буэно не дотянулся до мяча, но пас на дальней штанге замкнул именно Русин? оказавшись в нужное время в нужном месте и открыв счет в игре.

Впрочем, еще до перерыва Назарий мог оформить дубль - после его удара головой мяч попал в перекладину ворот. В целом, счет мог быть намного крупнее - преимущество Динамо было подавляющим.

В самом начале второго тайма "бело-синие" заработали пенальти, когда Дениса Гармаша сбили в штрафной. 11-метровый исполнил Александр Андриевский, пробив в нижний угол, однако не переиграл голкипера американской команды.

Американцы ответили на нереализованный пенальти голом. На 58-й минуте Хуан Агудело сыграл на опережение после навеса с левого фланга и в касание переправил мяч в ворота Динамо.

Еще более неожиданным получился гол новобранца Нью-Ингленд Революшн Карлеса Хиля, который почти всю свою карьеру провел и Испании. В середине тайма он решился на дальний удар из-под защитника - и этот удар стал неожиданностью для Владимира Маханькова, который не успел подстроиться под мяч и пропустил его под руками.

Подопечные Александра Хацкевича бросились вперед и создали немало голевых возможностей у ворот соперника, однако не реализовали их. Зато американцы еще одним своим шансом воспользовались сполна. Уругваец Диего Фагундес обвел Артема Шабанова на входе в штрафную и шведой мощно пробил в дальний угол ворот, установив окончательный счет в игре - 1 - 3.

Контрольный матч, Марбелья. Городской стадион

Динамо - Нью-Ингленд Революшн - 1 - 3 (1 - 0)

"Динамо": Бущан (Маханьков, 46), Смирный, Шабанов, Алибеков (Кравченко, 61), Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, Буэно, Шепелев, Русин.



Ранее "Страна" сообщала, что Динамо подало заявку на участие в Лиге Европы.