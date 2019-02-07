Российские наблюдатели должны быть допущены на президентские выборы в Украине. В противном случае законность выборов может быть поставлена под сомнение. Об этом в Twitter 7 февраля написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соответствие демократическим стандартам. В противном случае выборы могут быть поставлены под сомнение. Приемлемо, если российские наблюдатели в составе БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - Прим. Ред.) ОБСЕ примут участие в выборах. Игры кончились. Украина должна быть привержена демократическим институтам", - написал Волкер.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде решили запретить участие наблюдателей из РФ на выборах.

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