Нацбанк на 7 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,96 грн/доллар, что на 25 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривны к доллару на 7 февраля установлен на уровне 2696,4088 гривен за 100 долларов (-25,1766 гривен).

Кроме того, регулятор снизил курс евро на 36 копеек до 30,72 гривен за евро. Официальный курс евро на 7 февраля установлен на уровне 3072,2882 гривни за 100 евро (-36,5788 грн).

Ранее "Страна" сообщала, что доллар на межбанке опустился ниже 27 гривен.

Также мы писали, что украинские финансисты рассказали, как долго будет падать доллар и расти гривня.