Сегодня, 7 февраля, в Украине прекратятся осадки, потеплеет и ожидается малооблачная погода. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

На севере страны температура днем составит от -1 до +1 градуса, а ночью термометры покажут -2...-5 градусов. В восточных областях температура днем -1...+1 градус, в ночные часы средняя температура составит -4. На юге температура днем 0…+4, а ночью -4...+1. В западных областях синоптики также прогнозируют отсутствие осадков. Днем здесь будет довольно тепло - до +6, а ночью -1...-5 градусов. В центральной части страны днем ожидается -1...+1, в ночные часы в среднем -4.

В столице Украины днем столбики термометров покажут -1…+1, а ночью -2…-4. Ветер северный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Украину вчера заметало снегом.

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