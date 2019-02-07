В Украине разрешили онлайн-покупку или продажу валюты для физических лиц, что следует из вступившего в силу 7 февраля закона "О валюте и валютных операциях".

В Нацбанке отмечают, что валюту можно будет купить либо через карточки, либо через онлайн-банкинг и другие системы, которые предлагают коммерческие банки.

Доступ к покупке валюты онлайн аналогичен дистанционному доступу к текущим и депозитным счетам - через личный кабинет на сайте банка или мобильное приложение. То есть операции с валютой в конкретном банке возможны только для его клиентов. Причем у них должен быть открыт долларовый счет.

По информации Интерфакс-Украина, запуск онлайн обмена валют для физлиц с 7 февраля анонсировали уже несколько банков: "ПриватБанк", виртуальный Monobank, выпускающий карты через два банка-партнера: Универсал Банк и Айбокс банк (iBox), а также Альфа-Банк (Украина).

Ранее "Страна" писала о том, что украинцам разрешили менять валюту через терминал и без паспорта.

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