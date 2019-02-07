Сегодня, 7 февраля, в Риме пройдет 43-й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Главным событием дня станут выборы президента УЕФА на очередной четырехлетний срок.

Федерация футбола Украины (ФФУ) одной из первых континентальных ассоциаций поддержала кандидатуру Александра Чеферина на переизбрание на пост президента УЕФА.

Кроме выборов президента, в повестке дня Конгресса годовой отчет руководства УЕФА и отчеты председателей комитетов, передают Украинские Новости.

Также от УЕФА будут избраны новые делегаты в Совет ФИФА (два вице-президента ФИФА с мандатами на четыре года, один рядовой член с мандатом на четыре года и два рядовые члена с мандатами в два года).

Кроме того повесткой дня Конгресса предусмотрено утверждение нового представителя Ассоциации европейских клубов (АЕК) в Исполнительном комитете УЕФА и утверждение новых членов органов правосудия УЕФА.

Отдельный интерес для украинского футбольного сообщества представляют выборы в Исполнительный комитет УЕФА. В этот орган должны быть избраны восемь членов, в том числе как минимум одна женщина, с мандатами на четыре года (2019-2023 годы). В соответствии с Уставом УЕФА, срок подачи заявок истек 7 декабря 2018 - за два месяца до Конгресса.

Единственной женщиной-кандидатом в Исполком УЕФА является Флоранс Ардуэн (Франция).

А кандидатами-мужчинами на семь мест в Исполкоме УЕФА стали Елдевин Бегичем (Босния и Герцеговина), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Фернанду Гомеш (Португалия), Арманд Дука (Албания), Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания), Борислав Михайлов (Болгария), Андрей Павелко (Украина), Луис Рубиалес (Испания ), Шандор Чаньи (Венгрия) и Давор Шукер (Хорватия).

Ранее "Страна" сообщала, что Григория Суркиса не оказалось в списке кандидатов в члены Исполкома УЕФА.