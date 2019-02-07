Скандально известный российский актер Алексей Панин возможно собирается покинуть Россию. По крайней мере, так можно трактовать фото его американской визы с подписью "билет в один конец", которое артист выложил в своем Instagram.

Фото: instagram.com

Кроме сообщения о том, что это будет полет только "туда", в подписи к фотографии Панин обратился к подписчикам и процитировал отрывок из стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия…".

Это вызвало бурную реакцию у подписчиков, один из которых, под ником _sardix_ в комментарии заявил, что виза просрочена и обозвал Панина - лохом.

"Виза уже истекла, потому ты и прикрыл дату купюрами. К тому же Р3 - не более года. Лох ты и есть лох", - написал пользователь.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве за гонки по городу задержали скандального актера Панина.