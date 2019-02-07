Сборная Украины на чемпионате мира по фристайлу (который проходит в американском Парк-Сити - Прим.Ред.) пополнила свою копилку еще одной медалью. Олимпийский чемпион Александр Абраменко завоевал для страны серебро в лыжной акробатике.

В суперфинале соревнований по лыжной акробатике Александр выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full и набрал вторую сумму баллов - 126,24, сообщает Укринформ.

Серебряный полет Абраменко, фото: ukrinform.ua

Победил же в этой дисциплине россиянин Максим Буров (130,09), бронзовым призером стал швейцарец Ной Рот (125,22).

У женщин "золото" в лыжной акробатике выиграла Александра Романовская из Беларуси. Украинка Ольга Полюк заняла 7 место.

Ранее "Страна" сообщала, что победа Александра Абраменко на Олимпиаде вошла в число 100 лучших фото журнала Time за 2018 год.