Телекорпорация HBO умеет играть на чувствах фанатов мегасериала "Игра престолов" и подогревать интерес к последнему сезону. На официальном сайте HBO появились четырнадцать фотографий с эпизодами завершающего сезона кровавых "Игр".

Вот фото со съемочной площадки

Фото: medium.com

Под каждой фотографией размещен краткий анонс, в котором названо имя актера и имя персонажа, которого он или она играют.

Никакой дополнительной информации о новом сезоне руководство HBO не предоставило. Его премьера, предварительно, назначена на 14 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что в рекламе пива на Супербоуле появился отрывок из финального сезона сериала "Игра престолов".

Также мы рассказывали, что исследователи выяснили, кто дольше всех прожил в телевизионной саге "Игра престолов".