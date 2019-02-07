Служба безопасности Украины категорически опровергла обвинения кандидата в президенты Анатолия Гриценко в том, что осуществляет за ним незаконную слежку и уже установила "жучки" в его избирательном штабе.

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook.

"В адрес Службы безопасности Украины прозвучали обвинения в незаконной слежке и прослушивании от двух кандидатов в президенты. Понимая, что с приближением выборов количество подобных безосновательных заявлений может увеличиваться, хотим сразу поставить все точки над "I".



Служба безопасности Украины с ответственностью заявляет, что никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые ограничивали бы права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла.

Вместе с тем, председатель СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ в пределах своей компетенции внимательно изучит все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях относительно кандидатов. При этом сделаем это в максимально сжатые сроки и прозрачно для общественности, для чего ждем соответствующих заявлений и материалов от кандидатов в президенты", - написала Гитлянская.

Фото: facebook.com/giolena11

Ранее "Страна" сообщала, что жена Луценко подала иск на 2,5 миллиона против Гриценко из-за слов о том, что ее сын не был в АТО.