Представители консорциума Unicode показали 59 новых эмодзи, которые будут доступны для пользователей в этом году. Среди них есть топор, вафля, индуистский храм и люди с ограниченными возможностями, передает "Медуза".

В этом видео можно увидеть полный список:

Фото: Twitter/Emojipedia

До этого сообщалось, что аккаунт Украины в Twitter просит Apple и Google нарисовать эмодзи борща.

Также "Страна" писала, что Apple представила новую коллекцию эмодзи со взрывом мозга, зомби и кормящей матерью.