Милый ленивец и собака-поводырь. Представлены новые 59 эмодзи
Представители консорциума Unicode показали 59 новых эмодзи, которые будут доступны для пользователей в этом году. Среди них есть топор, вафля, индуистский храм и люди с ограниченными возможностями, передает "Медуза".
В этом видео можно увидеть полный список:
Фото: Twitter/Emojipedia
До этого сообщалось, что аккаунт Украины в Twitter просит Apple и Google нарисовать эмодзи борща.
Также "Страна" писала, что Apple представила новую коллекцию эмодзи со взрывом мозга, зомби и кормящей матерью.
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