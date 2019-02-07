Украинского хакера Юрия Лысенко, обвиняемого в хищении у коммерческих банков РФ более миллиарда рублей (15,15 млн долларов США), приговорили в России к 13 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы, передает ТАСС.

Следствие установило, что группа хакеров под руководством гражданина Украины Лысенко с июля по ноябрь 2014 года похищала средства со счетов клиентов российских банков, а потом восстанавливала баланс за счет собственных средств кредитных организаций.

От действий злоумышленников пострадали "Промсвязьбанк" (39,5 млн рублей), "Уралсиб" (45 млн рублей), "Траст" (106 млн рублей) и "Зенит" (883,5 млн рублей).

Кроме Лысенко, обвиняемыми по делу проходят еще 13 человек. Им инкриминируются статьи о мошенничестве, краже и организации преступного сообщества.

Как сообщала "Страна", ранее были разоблачены хакеры, которые пять лет торговали персональными данными украинцев в DarkNet. Мы писали, что хакеры взломали систему коммуникаций Евросоюза и три года читали переписку европейских дипломатов. Также Госспецсвязи рассказали украинцам, как уберечь себя от кибернетических угроз и атак.