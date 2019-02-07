В среду, 6 февраля, президент США Дональд Трамп выдвинул на должность нового руководителя Всемирного банка замминистра финансов по иностранным делам Дэвида Малпасса. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на телеканал ABC News.

По информации канала, не все в Вашингтоне восприняли положительно выдвижение Малпасса на этот пост, так как ранее чиновник неоднократно негативно высказывался о деятельности Всемирного банка и других международных институтов.

"Дэвид и Соединенные Штаты приветствуют возможность возглавлять подобные организации, выполнять поставленные этими организациями задачи и работать эффективно и результативно", - цитирует телеканал слова одного из представителей администрации США, имя которого не уточняется.

62-летний республиканец Дэвид Малпасс в 2016 году был главным советником Трампа по экономическим вопросам во время его предвыборной кампании. Осенью 2017 года он занял пост замминистра финансов США по иностранным делам.

Дэвид Малпасс. Фото: Time.com

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз мирового ВВП и сообщил, что экономика Украины замедлится.

Также "Страна" писала, что глава Всемирного банка объявил о своей досрочной отставке.